Kutser ei suutnud kohtule tõestada, et oli haige

Kohtunik küsis, miks Kutser puudus 20. septembril kohtust, mees vastas, et oli haigestunud.

Täpsustava küsimuse peale, mida Kutser siis ette võttis, vastas too, et saatis perearstile e-kirja, milles palus avada haiguslehe. Seda arst ka tegi ning sellega asi piirdus ehk meediku juurde ta ei läinud.

Kutser ütles, et tal oli köha, nohu ja palavik. «Ma ei teadnud algul, et on vaja ka tõendit selle kohta, et ma ei ole võimeline kohtuistungil osalema,» rääkis Kutser, lisades, et kui ta lõpuks sellise tõendi vajalikkusest arsti teavitas, tuli sellele segane vastus ja sellele järgnes veel mitu vastust. «Ei tahtnud tulla haigena kohtusse, kuna kohtus tuleb olla terve ja adekvaatne,» lisas ta.

Küsimuse peale, miks haiglusleht on praeguseks tühistatud, vastas Kutser, et ei tea seda. «Järsku tekkis paanika – pärast seda, kui küsisin kohtu jaoks tõendit,» ütles ta ja täüsustas, et tervenes eelmise nädala kolmapäeval. «Siis saatsin kirja palvega lõpetada haigusleht, kuid vastust pole ma sellele saanud,» rääkis Kutser.

Kohtu küsimuse peale, kas on loogiline, et kui 26. septembril palub patsient arsti koduvisiiti, siis 27. septembril juba on nii terve, et soovib haiguslehe lõpetamist, vastas Kutser, et arst on haiguslehe menetluse ajal eksinud. Kutser tõdes, et perearst oli käinud ka tema ukse taga, kuid selleks konkreetset kokkulepet pole ja seetõttu nad ka ei kohtunud.

Perearsti kohtule antud selgituse järgi palus Kutser 20. septembril töövõimetuslehe alustamist, kuid peagi sai selgeks, et kuna Kutser on töötu, pole selleks alust ja arst tühistas haiguslehe.

Mõned päevad hiljem nõudis ta arstilt juba tõendit selle kohta, et ei saanud raske haiguse tõttu 20. septembril kohtuistungil osaleda, mille peale selgitas arst, et sellist tõendit ei saa tagantjärele vormistada, vaid see eeldab kohtuistungi päeval tõendi taotleja vahetut läbivaatust. Seejärel soovis Kutser arstilt koduvisiiti, mille meedik ka 26. septembri õhtul tegi, kuid Kutserit oma elukohas polnud ja ka telefonile mees ei vastanud.

Kohtu küsimuse peale, kas Kutseril on esitada kohtule tõend selle kohta, et ta ei saanud raskelt haigestumise tõttu protsessil osaleda, vastas Kutser eitavalt.

Riigiprokuratuuri hinnangul on antud juhul selge, et süüdistatav jättis mõjuva põhjuseta kohtusse tulemata ja kohtul on õigus selle eest määrata rikkujale trahv.

Kohus teatas, et otsustab jooksvalt, mida Kutseri suhtes ette võtab.