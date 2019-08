Korruptsioonisüüdistusega metallifirma eksjuht ei pääsenud kohtu alt

Maakohus tegi Kippa üle esimese otsuse mullu aprillis, kui leidis, et mehe süü korruptsioonis pole tõendatud. Eelmise aasta septembris tühistas ringkonnakohus selle otsuse ja saatis kaasuse maakohtusse tagasi. Kuna riigikohus ringkonnakohtu määruse peale esitatud kaebust menetlusse ei võtnud, liikuski süüasi tagasi maakohtusse, mis määras jaanuaris eelistungil protsessi uueks algusajaks 6. aprilli.

Tänavu mai keskel otsustas maakohus Kippa süüasjas menetluse lõpetada kaasuse mõistliku menetlusaja möödumise tõttu, rahuldades sellega kaitsja taotuse. Kohus asus seisukohale, et kriminaalasja lahendamist on põhjendamatult venitatud ebamõistlikult pika perioodi jooksul. Kohtu hinnangul on süüdistatava õigust menetlusele mõistliku aja jooksul rikutud. «Praegusel juhul on mõistliku menetlusaja rikkumine tuvastatud juba ajal, kui menetlus ei ole jõudnud isegi kohtuliku uurimiseni. Süüdistatava suhtes on kriminaalmenetlus kestnud neli aastat ja viis kuud» märkis kohus.

Prokuratuur maakohtu seisukohaga ei nõustunud ja esitas määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtusse, mis tühistas juuli keskel süüasja lõpetamise määruse. Sellega saatis ringkonnakohus Kippa süüasja maakohtu samale kohtukoosseisule menetluse jätkamiseks. Ringkonnakohtu lahendi peale esitas Kippa kaitsja määruskaebuse riigikohtusse, mis ei võtnud seda teisipäeval menetlusse.

Kippale süüdistuse toonud kaasuses on kohus varem juba mitu otsust teinud. Nii leidis kohus mullu jaanuaris, et keskkonnaametniku Oleg Bolotovi süü pistise ja altkäemaksu võtmises on tõendatud ning mees sai selle eest kokkuleppemenetluses kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse sama pika katseajaga.

Koos Bolotoviga kohtu all olnud OÜ Ökoloog ja selle juhatuse liige Tamerlan Gussov pääsesid ülemöödunud aastal enne jõule kriminaalsüüst, kuna prokuratuur leidis, et nende osas tuleb menetlus otstarbekuse kaalutlusel lõpetada. Siiski said nad süüasja lõpetamisel kohustuse tasuda riigi tuludesse vastavalt 30 000 ja 20 000 eurot.

Ainsana jäigi üldmenetluses kohtu alla AS-is Kuusakoski juhatuse liikmena töötanud Marko Kippa.

Spaapuhkused konkurente puudutava info vastu

Eesti Päevaleht kirjutas tunamullu mais, et jäätmekäitlusfirma juhatuse liige sai keskkonnainspektorilt meelehea eest infot konkurentide kohta. Kahe ja poole aasta eest, kui keskkriminaalpolitsei otsis läbi keskkonnainspektsiooni ametiruumid ja pidas kinni sealse jäätmeinspektori Oleg Bolotovi, sai info korruptsioonikahtluse kohta pea kohe avalikuks. Ühtlasi sai süüdistuse ka AS-is Kuusakoski juhatuse liikmena töötanud Marko Kippa.

Süüdistuse järgi lubas inspektor kahe aasta vältel Kuusakoski töötajal tutvuda konkurentide jäätmearuannetega ja edastada need Kippale, kes töötas sel ajal suurfirma Balti regiooni ostujuhina ja hiljem juhatuse liikmena. Kippa korraldas vastutasuks inspektorile 2010. ja 2011. aasta suvel ning 2012. aasta detsembris spaapuhkusi. Ametnikule ostetud puhkusepakettide eest tasus Kuusakoski. Maksma läksid need ligi 1740 eurot. Kahtlustuse altkäemaksu andmises sai peale Kippa ka Kuusakoski kui ettevõte.