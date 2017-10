Linnapeakandidaat Izmailova debatil: kanepi tarvitajad ei kiusa teisi

Izmailova ei osanud öelda, kui kiiresti ta linnapeaks saades kanepi pruukimise legaliseeriks, aga lisas samas, et rohelised on selle uimasti tarvitamise poolt.

«Inimesed, kes tarbivad kanepit, ei ole vägivaldsed ja ei kiusa teisi inimesi,» põhjendas ta.

EKRE linnapeakandidaat Martin Helme teatas seepeale, et kanepi legaliseerimine on siiski riigikogu, mitte linnavolikogu pädevuses. Ühtlasi meenutas Helme hiljutist diskussiooni roheliste esindajaga, kes väitis siis, et nende erakond ei soovi kanepit seadustada.

Seejärel Izmailova täpsustas, et jutt käib ravikanepist.