Jüri Mõis: Savisaare süüdistus pole vale, aga ta väärib kergemat karistust

Vikerraadio saatejuhile Taavi Libele antud intervjuus tõdes Mõis, et midagi on kogu Savisaare kohtuprotsessi juures väga valesti. «Nad süüdistavad teda ilmaasjata. Need tembud, mis seal praegu ees on, need Kofkinile antud kioskid, need on kõik tõenäoliselt õiged. Ma ei arva, et süüdistus on vale, aga ma arvan, et see pole hoopiski seda karistust väärt, mis paragrahvides on,» arvas Mõis.

Mõisa sõnul ületab ratastooli-invaliidi kohtlemine igasugused inimväärikuse piirid. «Ega kriminaalmenetlus ei peagi meeldiv olema, aga mulle tundub, et selline ühiskondlik ootus kedagi tuleriidale panna ja näha inimest hukkumas, see on ikka üllatavalt suur. Paistab, et inimene on kuri loom,» kommenteeris ettevõtja.

Samas ei heitnud Mõis prokuratuurile midagi ette. «Prokuratuuri osas ma küll ei kurda, ma saan aru, et neil on seadus ees ja nad peavad selle järgi tegema. Aga kuidas see kõik venib. Mul on selline tunne, et prokuratuuril oli vahepeal tunne, et see kõik läheb julmalt tasakaalust välja ja siis võeti ka Kaljuranna asi ette. Valimised võitis aga ikkagi erakond, kelle vastu on ka kriminaalasi algatatud. Juhtkonnaliikmed, kes täna olid võitjad olid samamoodi kriminaalteemas sees. Kalev Kallo kriminaalasi üldse ei seganud kedagi, aga Savisaare oma segas nii tohutult. Kalev Kallo valitigi volikokku kenasti ja keegi ei öelnud tema kohta paha sõna. Täpselt sama asja tegi ka Edgar, aga teda tahetakse näha surnuna, see on küll fakt,» rääkis Mõis.