Vaata, kuidas vaprad väikesed allameetrimehed trenni teevad. Suured siirad naeratused ja soov ennast ületada näitab selgelt - liikumisrõõm, see sünnib igaühele kaasa! Kui oled vahepeal kogemata laisaks ja laiaks muutunud, siis küllap on see vahepeal lihtsalt meelest läinud. Kuid pole hullu - kunagi pole hilja algust teha! Võta eeskuju trennititadest!