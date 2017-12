Lõppeva aasta suurimad õnnetused

Liikluses on 19. detsembri seisuga hukkunud 46 inimest. Õnneks on see aasta möödud ilma ühegi kolme hukkunuga avariita. Paraku mahtus selle aastanumbri sisse neli avariid, mis nõudsid korraga kaks inimelu.

12. märtsil sõitis Ida-Virumaal Jõhvi vallas Toyota Corolla ette reisirongile. Sõidukit juhtinud 27-aastane mees ja kaasreisija, 29-aastane mees, hukkusid. Juht oli narkojoobes.

Traagilises liiklusõnnetuses Haljala-Aaspere teelõigul hukkus kaks noormeest. | FOTO: Meelis Meilbaum

21. märtsi õhtul juhtus raske avarii Tallinna-Narva maanteel 86. kilomeetril. Sirgel teelõigul põrkasid kokku Tallinna poolt tulnud suurhaagisega veoauto Volvo FH 440 ja Narva poolt tulnud ning vastassuunavööndisse kaldunud sõiduauto Mercedes-Benz C 220.

Kokkupõrke tagajärjel hukkusid sõiduautos viibinud mehed, 28-aastane juht ja 29-aastane kaassõitja sündmuskohal. Juht oli alkoholijoobes.

Elva lähedal hukkus eile kahe sõiduki kokkupõrkes kaks inimest. | FOTO: Jürgen Puistaja/´Kanal2

3. juuli hommikul toimus Tartumaal Elva lähedal ränk avarii. Möödasõitu sooritanud sõiduauto BMW ja maastur Jeep'i kokkupõrkes hukkusid BMW juhtinud 46-aastane mees ja kaasreisijana autos viibinud 46-aastane mees.

Suigu ülesõidul hukkus rongi ja sõiduki kokkupõrkes kaks soomlannat. | FOTO: Mailiis Ollino/

24. augustil sõitis Pärnumaal Tori vallas Kuiaru külas reisirongile ette sõiduauto Peugeot 207. Kokkupõrkes rongiga said sõiduautot juhtinud 23-aastane soomlanna ja autos kaasreisijana viibinud 26-aastane soomlanna sedavõrd raskelt viga, et hukkusid sündmuskohal.

Tulekahju tornmajas ja plahvatusohtlik kemikaal

Tulekahjude tõttu on 18. detsembri seisuga elu jätnud 38 inimest, veeõnnetused on nõudnud 43 elu. Suurematest õnnetustest tõi päästeameti pressiesindaja esile neil.

Ida- ja Lääne-Virumaal hakkasid Venemaalt Eestisse tulnud kaubarongi tsisternid lekkima. Reostus Tapal. | FOTO: Kaspar Pokk/Kanal2

27. märtsi õhtupoolikul kella 16.20 ajal lekkis Ida-Virumaal Sondas ühest tsisternvagunist plahvatusohtlikku kemikaali, mistõttu evakueeriti mõneks ajaks piirkonna inimesed ja peatati raudteeliiklus.

Sündmuskohale saadeti päästjad Kiviõlist, Kundast, Kohtla-Järvelt, Rakverest, Sillamäelt ja keemiahaagis Kohtla-Järvelt, meedikud ja politseinikud. Päästjad sulgesid tsisterni kraani ja katsid maha valgunud aine vahuga.

Rong jätkas seejärel oma teekonda Tallinna, kuid mõne aja möödudes teatati, et Tapal on raudteel reostust näha ja kogu linn haiseb. Sama kaubarong peatatigi Tapa kaubajaamas, kuna Imastu ja Tapa ülesõidu kohtadel oli tsisternist maha lekkinud keemilist ainet.

Inimesed viga ei saanud.

Vilde tee 112 põles kortermaja seitsmes korrus. | FOTO: Ernest Bondarenko

«Kui maailma jahmatas Londoni suur põleng, siis meie jaoks on mureks nõukogude aegsed kõrghooned,» lausus päästeameti pressiesindaja.

Nimelt teatati 27. mai kell suurest tulekahjust Tallinnas Mustamäel Vilde teel. Tulekahju puhkes 14korruselise kortermaja seitsmendal korrusel. Haiglasse viidi 7 inimest ja maja kõrgematele korrustele jäid inimesed lõksu. Õnneks keegi siiski eluga hüvasti jätma ei pidanud.

Tallinnas Nisu tänaval puhkes tulekahju neljakorruselises kortermajas. | FOTO: Tairo Lutter

19. juuni pärastlõunal toimus Põhja-Tallinnas Nisu tänaval kortermajas gaasiplahvatus. Plahvatuses hukkus korteris elanud mees. Lisaks vaatas kiirabi sündmuskohal üle kaks inimest.

Huljas süttisid gaasimahutid. Põlengus hävis kaheksa sõiduautot. | FOTO: Janek Kronberg/Meelis Meilbaum, Marianne Loorents/Toomas Herm/Aarne Mäe

10. augusti ennelõunal süttisid Huljal Vandu teel gaasimahutid. Süttis kaks gaasimahutit, neist üks kahetonnine, teine kaheksatonnine. Lisaks põles üks kõrvalhoone, milles oli 20 tonni diislikütust.

Lisaks kütusehoidlale põlesid ka gaasimahuti kõrval seisev tsisternauto ja kaheksa hoidla lähedal seisnud sõiduautot, lisaks sai üks masin kuumakahjustusi.

Üks päästja sai kuumuses kannatada ja ta viidi Rakvere haiglasse kontrolli.