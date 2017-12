«Minu arvates on see hea mõte. Ma ei tea küll täpselt detaile, mismoodi president seda ette kujutas, aga mõttena on see kindlasti hea,» ütles Roose ERRi uudisteportaalile.

Roose sõnul aitaks Tallinna TV liitmine ETV+ga tugevdada kanali programmi ning kõne alla võiks tulla ka eraldi venekeelsete Tallinna uudiste tegemine.

Avaliku raha viimine ebasõbraliku riigi telekanalitesse – näiteks Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) – tuleks viivitamatult lõpetada, arvab president Kersti Kaljulaid Postimehele antud aastalõpuintervjuus ja lisab, et PBK-lt saadete ostmise asemel võiks Tallinna Televisioon (TTV) liituda hoopis kanaliga ETV+.

«Meil ei ole mingit põhjust arvata, et Venemaa ei tee kõike endast olevat, et Euroopa Liidu ühtsust murendada. Seda on kõige lihtsam teha, kui tekitada rahvas kõhklusi ja kahtlusi,» ütles Kaljulaid.