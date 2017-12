Tallinna-Narva maanteel hukkus nelja sõiduki avariis mees

Esialgsetel andmetel põrkas Tallinna-Narva maanteel Narva suunas liikunud sõiduauto BMW kokku Läti registreerimisnumbriga veoautoga, mille roolis oli 1952. aastal sündinud mees. Hukkunud mehe isik on tuvastamisel.

Nende sõidukitega põrkasid omakorda kokku sõiduautod Honda ja Renault. Sündmuskohalt toimeti kiirabiga haiglasse kontrolli Renault juht, 1974. aastal sündinud mees. Sõiduautodes BMW ja Renault ning veoautos teisi reisijaid ei olnud. Hondas viibinud inimesed viga ei saanud.

Liiklusõnnetuse hetkel olid rasked sõidutingimused, sadas lund ja nähtavus oli piiratud.

«Äärmiselt kurb on, et nii traagiline liiklusõnnetus on toimunud pühade eel. Tänase raske liiklusõnnetuse kõiki asjaolusid ja põhjuseid selgitab kriminaalmenetlus. Teisi liiklejaid palun aga olla äärmiselt tähelepanelikud keerulistes ilmastikuoludes, valides teeoludele vastava ohutu sõidukiiruse,» sõnas Ida prefektuuri operatiivjuht Alar Karu. «Kindlasti varuge piisavalt aega, et ei peaks kiirustama.»

Sündmuskohal oli liiklus tugevalt häiritud ning ajutiselt ümber suunatud Lüganuse kaudu. Nüüd on seal tavapärane liikluskorraldus taastatud.