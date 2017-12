President Kaljulaid aastalõpu intervjuus ETV-le: Eestil läheb hästi, aga puudu jääb rahulikust arutelust

«Meil läheb hästi. Meil läheb majanduslikult hästi endiselt. Kui me oleme peljanud, et palgakasv käib tootlikkuse kasvust ees, siis tänavu näeme, et ettevõtted ka investeerivad hästi ja kasumid on taastunud,» ütles president Kaljulaid.

Riigipea arvates läheb meil väga hästi ka Eesti rahvusvahelise tuntuse kasvatamisega. «Nii eesistumine kui ka ÜRO julgeolekunõukogu kampaania teeb seda. See töö tasub end ära. Meil on noorte liikumine, mis tahab tuua noori õpetajaid kooli. Meil on inimestel tahe kaasa lüüa oma kogukonna elu paremaks tegemisel.»

Samas tõdes Kaljulaid, et meil jätkub ka muresid. Endiselt on palju neid, kes tunnevad end üksi. «Et puudega lapsega kodus olev ema ei saa mitte kunagi sellest ringist välja. Meil on suhteliselt nõrgalt arenenud vanurite meditsiin ja hooldus. Meil on päris palju selliseid sotsiaalseid probleeme, millega me oleme arvanud, et kui me saame jõukaks, siis nad lahenevad ise ära, aga selgub, et tegelikult ikka ei lahene,» ütles president Kaljulaid.

Lõpetuseks märkis president Kaljulaid, et meil tuleb nende raskete küsimuste lahendamisel üksteisele toeks olla ning sealjuures ei tohi arutelusid karta. «Rahulikku arutelu meile kõikidele järgmiseks aastaks! Mulle tundub, et rahulikust, mõtlikust ja faktidele toetuvast arutelust on meil natuke puudu jäänud,» arvas president Kaljulaid.

Lisaks eeltoodule puudutas president Kaljulaid oma intervjuus ka e-Eesti, haldusreformi, valitsuse maksupoliitika, PBK, Kataloonia ning mitut muud küsimust.