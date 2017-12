PBK-d vaadatakse 13 korda rohkem kui ETV+'i

Olgugi, et võrreldes näiteks 2009. aastaga on vaatajaarvudes toimunud märkimisväärne langus, siis tuleb arvestada, et kaheksa aastaga on kukkunud kõikide suurte telekanalite osakaalud, sealhulgas ka ETV, sest juurde on tulnud palju uusi kanaleid ning igaüks neist võtab ära väikese osa suurte kanalite nii-öelda «pirukalõigust».

Ekspertide sõnul on venekeelses telemaailmas lisaks toimunud ka auditooriumi liikumine suuremate venekeelsete kanalite vahel. Kui veel näiteks 2009. aastal domineeris PBK Eesti venekeelset telemaailma 31,6 protsendise osakaaluga, siis viimastel aastatel on kandadele astunud «päris õiged» Venemaa propagandakanalid RTR Planeta, NTV Mir ning väikese osa vene telepirukast on võtnud ka kiiresti kasvav ja propagandavaba TNT.

Sotsioloogide hinnangul võiks teoretiseerida, et PBK sisu on meie muukeelsete jaoks muutunud ehk liiga kohalikuks ning paljud eelistavad saada vaid vene päritolu informatsiooni nii-öelda «päris õigetest» vene kanalitest, kuid on fakt, et Kremli mõju all olevate telekanalite vaatamisaeg moodustab meie mitte-eestlaste teleajast ligi poole. Seda toetab ka Emori uuring, millest nähtub, et PBK, RTR Planeta, NTV Mir ning Ren TV Estonia summaarne osakaal on 47,2 protsenti.

Kui tuua võrdluseks Eesti telekanalite summaarne osakaal koos ETV+iga, saame summaks 3,4 protsenti. Kuna uuringu järgi kuulub 38,5 protsenti mitte-eestlaste vaatamisajast «muudele» ehk Kantar Emori poolt eraldi väljatoomata telekanalitele, siis võib tuvastamata telerivaatamist kõrvale jättes järeldada, et ¾ ehk 76,7 protsenti meie mitte-eestlaste teleajast möödub rohkem või vähem Venemaa propagandat edastavate telekanalite nagu PBK, RTR Planeta, NTV Mir ning Ren TV Estonia seltis, 13,1 protsenti üsna neutraalse sisuga venekeelsete telekanalite seltsis ning vaid 1,9 protsenti ETV+ ja 3,6 protsenti eestikeelseid telekanaleid vaadates.

Toetudes must-valgetele uuringuandmetele võib kindlalt järeldada, et PBK troonib vankumatult mitte-eestlaste seas vaadatavate kanalite edetabelit, samal ajal kui ETV+ turuosa on kõige madalam.

Ilma reklaamita oleks propagandakanalite tegevus mõttetu

PBK sattus tähelepanu keskpunkti pärast Raul Rebase Postimehes ilmunud arvamuslugu, milles heideti Keskerakondlikule linnavõimule ette propagandakanali nuumamist maksumaksja raha eest. Tegelikult on telereklaamiga igapäevaselt tegelevate inimeste sõnul see vaid jäämäe tipp ning Vene propagandaleviku suurimad finantseerijad, kes telekanalitesse PBK, RTR Planeta, NTV Mir ja Ren TV reklaami ostavad, rahvusvahelised ning meie enda kodumaised suurfirmad.

Asjatundjate hinnangul jõuab sellest rahast suur osa Kremli rahakotti, mis on Venemaa suurust arvestades vaid piisk meres, kuid Eesti reklaamiturust moodustab see märkimisväärse osa. Ilma reklaamita ei oleks nende kanalite tegevus sellisel kujul majanduslikult mitte kuidagi mõttekas ning ettevõtjad võiksid teha sisekaemuse ja mõelda, et millises kontekstis nende sõnumit edastatakse, sest alternatiivid nagu näiteks propagandavaba TNT, on täiesti olemas.