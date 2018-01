2017. aastal hukkus tule- ja veeõnnetustes kokku 82 inimest

Päästeameti esialgse statistika järgi uppus lõppenud aastal 43 inimest, mis on kaks inimelu vähem kui 2016. aastal. Päästeameti sõnul on kurb ning kahetsusväärne, et vees kaotas eelmisel aastal elu koguni kolm last. Kõige rohkem uppumisi oli augustis, kui elu jättis vette üheksa inimest.

Viimastel andmetel hukkus tulekahjudes 39 inimest, see on täpselt sama palju kui aastal 2016. Päästeameti sõnul oli lootust paremale tulemusele, kuid detsembris oli kahjuks siiski üheksa tulesurma ning kaks kaks neist leidsid aset pühadeperioodil.

Kõige parem kuu oli august, sest siis ei hukkunud tules ühtegi inimest.