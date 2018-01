Ahto Lobjakas PBK-st: kõik käib põhimõttel «meie ei saa ja rikume ka nende jaoks viinamarjad ära»

Lobjakas märkis, et loomulikult on see halb, et keskerakondlik linnavalitsus ostab maksumaksja rahaga PBK-st saateid ning et Jüri Ratas peaministrina sõltub keskerakondlikust linnavalitsusest. Ent asjal on ka teine pool. Kui räägitakse vene häälte võitmisest, siis ta oleks oodanud Reformierakonnalt ja sellest paremale jäävatelt erakondadelt innovatiivseid lahendusi ning küsimust, kas panna neid PBK-ssse või mitte ja kui palju vene valija häält ikkagi vajatakse?

«Mul on tunne, et ülejäänud erakonnad, võib olla sotsid välja arvatud, lihtsalt ei tahagi seda vene valija häält ja kogu see jutt Keskerakonna aadressil käib põhimõttel «meie ei saa ja nende jaoks rikume ka viinamarjad ära»,» arvas Lobjakas.

Tema hinnangul ongi kõige suurem probleem see, et nii Eesti kodanikust kui ka muu dokumendiga vene valijat ei kõneta keegi. «Arvatakse, et niimoodi on okei elada riigis, kus 30 protsenti elanikkonnast on venekeelne. Lihtsalt ignoreerida nende inimeste normaalset, ütleksin tavalist meediakäitumist, meediavajadusi, vajadust olla informeeritud Eesti riigi poliitikast. Ilma selleta, tuleb välja, arvavad Reformierakond, IRL ja kõik, kes on neist paremal, on võimalik Eesti riigis hakkama saada. See on see absurdne asi, millest tegelikult tuleks rääkida,» rõhutas Lobjakas.

Ühtlasi avaldas poliitikavaatleja veendumust, et venekeelsele valijale on võimalik sõnumit saata vaid PBK kaudu. Ta tõi näiteks uurimused, mille kohaselt peab 66 protsenti Eesti venekeelsest elanikkonnast PBK-d info hankimise kanalina väga tähtsaks.

