Õiguskantsler: Lustivere hooldekodu on ülerahvastatud

Hooldekodus on 70 kohta, kontrollkäigu ajal viibis hooldekodus 71 klienti, kuid terviseameti hinnangul tohib magamistubade arvu ja pindala arvestades hooldekodus üldhooldusteenust pakkuda kõige rohkem 59 kliendile.

Terviseameti järelevalve ajal oli kümnes magamistoas rohkem voodeid, kui ruumide suurust arvestades lubatud on. Õiguskantsleri kontrollkäigu ajaks ei olnud olukord muutunud ning 71 klienti oli majutatud 17 magamistuppa. Mitmes magamistoas oli viis kuni seitse elanikku, mis on lubamatu, leidis õiguskantsler.

Paljudes tubades on voodeid sedavõrd palju, et muud mööblit sinna ei mahu. Voodite servad puutuvad kokku ning lamavate klientide vooditele ei ole võimalik mõlemalt poolt ligi pääseda. Mitmes toas on liialt vähe ruumi, et seal saaks vabalt liikuda, kasutada näiteks potitooli ja ratastooli ning privaatsuse tagamiseks sirmi.

Ruumikitsikus võib tekitada klientide vahel pingeid ja turvalisusprobleeme. Kontrollkäigul osalenud tervishoiuekspert soovitas vähendada klientide arvu tubades. Ta märkis, et see on oluline nende inimeste tervise kaitseks ja haiguste leviku tõkestamiseks.

Ülerahvastatus rikub muu hulgas privaatsusnõuet ega taga inimväärikat kohtlemist.

Hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuete järgimisest ei saa hooldekodu loobuda ka siis, kui klient või tema lähedased on tingimustega tutvunud ja selleks nõusoleku andnud, märkis õiguskantsler kontrollkäigu kokkuvõttes.