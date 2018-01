Kingi endale kindlustunne

Emakakaelavähk on ennetatav haigus. Tavaliselt areneb vähk 10-15 aasta jooksul pärast kõrge vähiriskiga HPV-ga nakatumist. Esialgu paiknevad muutused vaid emakakaela pinnakihi rakkudes. Jõudes haiguse jälile selles staadiumis, on vähi teket võimalik ära hoida. Tänapäeval on võimalik vaktsineerida HPV kui peamise emakakaelavähi riskiteguri vastu, naistearstid soovitavad vaktsineerida enne suguelu algust, kuid soovitavad ka teistele vanusegruppidele. See vaktsiin ei kuulu riiklikku immuniseerimiskavva, mistõttu tuleb arvestada, et vaktsineerimise kulu peab soovija ise tasuma. Emakakaelavähi sõeluuringul osalemine on vajalik ka siis, kui oled HPV vastu vaktsineeritud.