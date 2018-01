Liikluskomisjon kaalus keskpiirete kasutamist maanteedel

Liikluskomisjoni istungil oli kesksel kohal olukord liikluses. Kui 2017. aasta paistis silma kõigi aegade madalaima liikluses hukkunute arvu poolest, siis 2018. aasta on alanud traagiliselt.

«Jaanuar on liiklusõnnetuste ja inimohvrite arvu poolest olnud tõeliselt sünge kuu, kuid loodetavasti olukord normaliseerub ja me suudame liiklusohutust suurendada. Möödunud aasta numbreid saab pigem pidada positiivseteks, kuid samas tuleb rohkem tähelepanu pöörata ka raskete vigastustega lõppenud õnnetustele,» ütles minister Kadri Simson pressiteate vahendusel.

Nii politsei kui maanteeameti esindajad tõdesid, et heitlikes ilmastikuoludes on raske nii autojuhil kui tee hooldajal – libedus võib tekkida minutitega ja ootamatult ka juhul, kui tee hooldaja on andnud endast parima ning ka hoolas juht võib sattuda ohtlikku olukorda.