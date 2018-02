Raudsaar: munitsipaalmeedia solgib reklaamiturgu ning eksitab valijaid, kiites vaid võimulolijaid

Meediat käsitleva seadusloomega tegeleva kultuurikomisjoni esimees, Keskerakonna liige Aadu Must ei soovinud sel nädalal teemat sisuliselt kommenteerida, kuid nentis, et teema on oluline. «Nende teemadega me kindlasti hakkame tegelema.»

Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees, reformierakondlane Laine Randjärv leiab, et avalikest vahenditest rahastatud meediasus loomisel - tulgu see raha kohaliku omavalitsuse või riigi eelarvest - peaks lähtuma avalik-õigusliku meedia seaduse reeglitest.

Märksõnadeks on avalik huvi, tasakaalustatus, sõltumatus, kontrollitus: «Peaks olema elementaarne, et kui avaliku raha eest ostetakse meediast sisu, ei tohiks see sisu esindada era- või erakondlikke huve,» lisab Randjärv.

Loomulikult on normaalne, isegi vajalik, et nii poliitikud kui ka poliitilised organisatsioonid esinevad avalik-õiguslikus meedias ja väljendavad seal oma seisukohti, kui see on tehtud debattide või intervjuude vormis ning et eri maailmavaadete esindajad saavad enese väljendamiseks võrdsed võimalused.

«Küll on aga täiesti lubamatu kasutada maksumaksja raha poliitilise valimisreklaami tegemiseks, seda eriti veel vaba meedia sildi taha peituda üritades,» märgib ta kokkuvõtteks.

ERRiga sarnased reeglid ei pruugi toimida

Kultuurikomisjoni liige, sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof leiab, et munitsipaalmeedia tasakaalustatusega on Eestis suuri probleeme ning jutt ei käi ainult Tallinnast. «Võimulolijatel, sealhulgas neil, kes on sõnades kõige suuremad demokraadid ja liberaalid, tekib ikka kiusatus panna kas valla- või linnalehte aukohale nii enda foto kui ka juhtkiri ja tõrjuda tagaplaanile opositsioonipoliitikuid. Teisisõnu tehakse nii maksumaksja raha eest endale propagandat.»

«Möönan aga, et munitsipaalmeediat puudutavate seadusesätete väljatöötamine ja hea lahenduse leidmine võib osutada keeruliseks ülesandeks. ERRiga sarnased reeglid ei pruugi siin toimida,» leiab Pikhof.

Ajalehtede liidu tegevdirektor Mart Raudsaar leiab, et ringhäälingut ei saa automaatselt võrrelda munitsipaalmeediaga. «Ma ei kujuta ette, et kogu munitsipaalmeedia muutuks avalik-õiguslikuks rahvusringhäälingu tähenduses. Samas võiks õppida seda, et kui maksumaksjate raha kasutatakse, peab selle kasutamisele järgnema seadusandja poolt kehtestatud korras avalikkuse kontroll. Siin ei saa lootma jääda hobiuurijate tegevuse tulemuslikkusele,» arvab Raudsaar.

Lahendus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses?

Raudsaare arvates võiks munitsipaalmeedia rahastamist ja selle olemust reguleerida kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses. «Tuleks selgelt välja öelda, et:

(1) omavalitsuste ülesanne ei ole teha ajakirjandust,

(2) munitsipaalmeedia ei avalda kommertsreklaami,

(3) tegemist on infolehtedega, mille ülesanne on anda valijatele aru kohaliku võimu tegevusest,

(4) infoleht peab olema tasakaalustatud, s. t. seal peab olema sõnaõigus ka opositsioonil.»

Raudsaare hinnangul ei peaks omavalitsus üldse tegelema ajakirjanduse tegemisega, vaid ta saab vajadusel konkursi alusel osta ruumi oma rubriigiks Eesti ajakirjandusväljaannetes. «Lõppkokkuvõttes tuleb see maksumaksjale odavam,» lisab Raudsaar.