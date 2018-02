Prokuratuur langetab Alajõe uurimise osas otsuse kümne päeva jooksul

Märgukirjas taotletakse uurimise algatamist karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad Alajõe võimalikku osalust mõjuvõimuga kauplemises ja tahtlikus tõendite kõrvaldamises, et varjata seadusevastast tegu.



Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas sõnas, et nad said EKRE märgukirja kätte kas eile või üleeile ning ühtegi sisulist otsust veel langetatud ei ole. «Seaduse järgi on prokuratuuril kümme päeva aega otsustada, kas kriminaalmenetlus alustada või mitte,» ütles.