Ministeerium on hädas olmeveekvaliteedi direktiivi tõlgendamisega

Kuna praktikas on tekkinud probleeme ühisveevärgi seaduse ulatuse tõlgendamisega, on oluline täpsustada, kas tootmisettevõte, kus töötab üle 50 inimese, on hõlmatud joogivee direktiivi mõistega «50 inimest» või «50 inimese» all peetakse silmas vaid piirkonna elanikke.