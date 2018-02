Ladõnskaja-Kubits: Tallinna TV tulevik sõltub ausast vastusest kolmele küsimusele

«Kas linna info edastamise jaoks vajame lisaressurssi Tallinna elanike taskust või oleks mõistlik seda raha kasutada mujal? Kas vajalik info linnakodanikele võiks olla avaldatav teistes olemasolevates kanalites? Ja kriitiliselt – kas Tallinna TV on tegelikult propagandakanal, mis teenib Tallinnas valitseva erakonna huve? See, mis Tallinna TVst saab, sõltub ausatest vastustest nendele kolmele küsimusele,» kommenteeris Ladõnskaja-Kubits.

«Informeerimise vastu ei saa midagi olla, probleem on administratiivse ressursi kasutamine ühe konkreetse erakonna huvides,» lisas ta.

Taavi Aas. FOTO: Mihkel Maripuu

Aas: anname Tallinna TV-le võimaluse

Tallinna linnapea Taavi Aas toonitas vastustes, et info edastamine elanikele on kohaliku omavalitsuse kohustus ning leidis, et Tallinna TV-le tuleks anda võimalus. Järgnevalt on välja toodud Aasa vastused eelnevalt püstitatud küsimustele:

Kas linna info edastamise jaoks vajame lisaressurssi Tallinna elanike taskust või oleks mõistlik seda raha kasutada mujal?

Info edastamine oma tegevusest ja linnas toimuvast on kohaliku omavalitsuse kohustus, mitte fakultatiivne õppeaine, mida võib võtta või jätta. Ere näide sellest oli mullu septembris, kus Tallinna maratoni aegu tulid paljud liikluse ümberkorraldused kohalikele elanikele ebameeldiva üllatusena. Sarnane kogemus ilmnes Reidi tee puhul, kus küsitlus näitas, et arvestatav hulk inimesi polnud sellest kuigi informeeritud. Samas need, kes olid rohkem informeeritud, kippusid seda ka rohkem toetama. Erameedia võib vajaliku info edastada, aga kas nad seda teevad või mitte, selles osas garantiid pole, sest neid selleks sundida ei saa.

Kas vajalik info linnakodanikele võiks olla avaldatav teistes olemasolevates kanalites?

Linn edastab infot kõigis talle kättesaadavates kanalites, erakanaleis, avalik-õiguslikes kanaleis, linnameedias, sotsiaalmeedias ja nõnda edasi. Ja ikka tuleb ette, et esineb infosulgusid. Näeme seda liikluskorralduse muudatuste puhul kõige selgemini. Paraku on inimeste meediatarbimine tänapäeval killustunud. Erameedia jõuab eeskätt tellijateni, linnameedia on üks vähestest, mis jõuab kõigisse postkastidesse. Kas kohalike uudiste edastamise võiks jätta vaid erameediale? Ma näiteks pole kuulnud, et Tallinnas tegutseks olulisi erameedia väljaandeid, mis keskenduks konkreetselt Lasnamäe, Mustamäe või Pirita teemadele. Samas näitavad uuringud, et arvestatava osa infot linnas toimuva kohta on inimesed saanud just linnaosalehtedest. Praegu on nendest päris palju infot EV 100 sündmuste kohta nende linnaosades, matusetoetusest ja liikluskorralduse muudatustest. Erameedialt ei saa eeldada, et nad hoiaks munitsipaalinfot esikülgedel pikemalt, sest neil võivad olla muud prioriteedid.

Ja kriitiliselt – kas Tallinna TV on tegelikult propagandakanal, mis teenib Tallinnas valitseva erakonna huve?