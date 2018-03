Yana Toom asus Skripali juhtumis Venemaad kaitsma

«Lugu Skripali mürgistusega kinnitab taas kord seda, mida ma kolm nädalat tagasi saates «Pühapäeva õhtu Vladimir Solovjoviga» ütlesin: just Londonist on saanud keskus, kust Euroopa Liidus Vene-vastast hüsteeriat õhutatakse,» kirjutas Yana Toom sotsiaalmeedias.

«Venemaale ilmselgelt ei pakkunud mingit operatiivhuvi Skripal, kes oli 2006. aastal süüdi mõistetud ja kellelt oli sõjaväeline auaste ära võetud ning kellele 2010. aastal armu anti ja kes välja vahetati. Isegi kui eeldada, et venelased on pöördumatult hulluks läinud - nimelt selles püütakse veenda eurooplasi - ja on irratsionaalse Kurjuse kehastuseks, oleks demonstratiivne Vene mürgiga mürgistus nädal enne (Venemaa - BNS) presidendivalimisi idiootsus,» kirjutas eurosaadik.

Kui eriteenistused kedagi tappa tahaks, siis nad jälgi ei jätaks, leiab Toom. «Ja Londonis on see ülesanne enam kui teostatav - see pole mitte kõige rahulikum linn maailmas. Nii palju jälgi jätta oli võimalik ainult kindlal eesmärgil. Ja ma ei suuda pakkuda ühtegi, mis oleks kasulik Venemaale,» kirjutas Toom.

Küll aga said London ja Washington ettekäände, et rääkida järjekordsetest sanktsioonidest ja ultimaatumitest. «Theresa May, keda Brexiti läbirääkijad järk-järgult nurka ajavad, otsib meeleheitlikult Londonile «lisaväärtust» ja kilbi roll «kahe vaenuleeri vahel» sobib suurepäraselt,» leidis Toom.

«Aga kõige ebameeldivam on see, et ma ei usu terve mõistuse võitu – oleme jõudnud piirini, mille ületamisel on mõeldamatu kahelda kõige halvema jõu salakavaluses ja verejanulikuses - tallatakse maha. Ja see asjaolu, et venelastel keelati juurdepääs ainele, millega mürgitati, ei muuda midagi - Venemaa kaotas meediasõja Läänes seda alustamata,» ütles Toom kokkuvõteks. «Nõustun Aleksei Semjonoviga - meedialahingusse Venemaa ei ilmunud. Mis üldiselt kinnitab minu versiooni - mürgitanuks Skripali nemad, ilmunuks nad lahingusse täisrelvastuses,» lõpetas Toom oma kommentaari.

Venemaa on resoluutselt tagasi lükanud Ühendkuningriigi peaministri sõnad, et Skripali ja tema tütre mürgitamise taga on tõenäoliselt Moskva, kuna mürgitamiseks kasutatud keemiarelva Novitšok on toodetud ainult Venemaal. Briti valitsus nõudis Venemaalt hiljemalt teisipäeva õhtuks Novitšoki närvigaasiprogrammi üksikasjade esitamist. Moskva aga lükkas nõudmise tagasi ja soovis hoopis juurdepääsu uurimise andmetele. Juhtum on viinud Ühendkuningriigi ja Venemaa suhted uude madalseisu.