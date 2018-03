Sünoptik: kevadet see kuu oodata ei maksa

Homme tuleb kõrgrõhkkonna mõjul olulise sajuta. Põhjakaare tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -7 kuni 12, sisemaal langeb kohati -16 kraadini, päeval tõuseb -1 kuni -5 kraadini.

Pühapäeva öö selge ja sajuta. Õhutemperatuur on -7 kuni -12, sisemaal võib kohati -15 kraadini langeda. Päev on sajuta. Kuid põhja poolt survet avaldava madalrõhkkonna tõttu paisub lääne ja edelatuul tugevaks, eriti just põhjarannikul, kus puhangud ulatuvad 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +3 kraadini.

Meeldivaks vahelduseks on uue nädala algus. Esmaspäeval jõuab madalrõhkkond Soome ja selle servas jõuab ka meile mõnesse kohta pilvi, kust hooti sajab nii lund kui lörtsi. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, päevaks tuul rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -4, päeval on 0 kuni +3 kraadi.

Teisipäeval liigub madalrõhulohk Soomest üle Eesti lõuna poole. Mitmel pool sajab lund, suurem on sajuvõimalus Ida-Eestis. Puhub mõõdukas ja tugev loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -6, päeval on 0 kuni -4 kraadi.

Ilus ilm Tallinnas FOTO: Mihkel Maripuu

Ilmateenistuse valvesünoptiku sõnul on kolmapäevast oodata uut külmalainet. Ent see on ei too enesega enam nii palju külmakraade. Kolmapäevast tugevneb lõuna poolt korraks kõrgrõhuhari ja ilm on olulise sajuta. Tuul pöördub idakaarde ja on üsna nõrk. Õhutemperatuur on öösel -6 kuni -10, päeval on -1 kuni -5 kraadi.

Neljapäeval kõrgrõhuhari eemaldub ja loode poolt surub peale madalrõhuala serv. Kohati Lääne-Eestis võib sadada vähest lund. Lõunakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -7 kuni -12, saartel -3 kuni -5, päeval -2 kuni +1 kraadi.

Kuu viimases pooles jääb öine õhutemperatuur valdavalt miinuskraadidesse, kuid päeval valitsevad plusskraadid. Aeg-ajalt sajab peamiselt lund, kuu lõpul ka lörtsi ja vihma, kuid sajuhulgad on enamasti väikesed.

«Päris kevadet ja sooja see kuu ja aprilli algul küll oodata ei maksa,» arvas valvesünoptik, kuid lisas, et ilm läheb kogu aeg natukene pehmemaks.