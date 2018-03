Näiteid valekaebustest: Daniil ei julgenud emale öelda, et rebis narkojoobnuna metsas riided seljast

Jelena tegi kaotatud kõrvarõngast kuriteo

Mullu 6. detsembri õhtul tulid Lasnamäel Raadiku tänaval Jelena (34) juurde kaks noort vene keelt rääkivat meest, kes röövisid noa ähvardusel naise koti ja ehted. Pättide saagiks langesid valgest kullast ja kolme valge briljandiga kõrvarõngad, mille väärtus oli kokku 3590 eurot. Uurimisel selgus, et mingit röövimist polnud. Jelena oli 5. detsembri õhtul oma Viimsi kodu vannitoas mehe kingitud kõrvarõngad kõrvast võtnud ja üks neist kukkus kraanikausi äravoolutorust alla. «Kartsin mehe reaktsiooni, kartsin talle pettumust valmistada. Mõtlesin öösel, mida teha ja otsustasin, et pöördun politseisse ja räägin, et mind rööviti,» rääkis Jelena hiljem, miks ta politseile valetas.

Tõnu igatses kadunud telefoni

Mullu detsembri algul tegi politseisse avalduse 47-aastane Tõnu, kelle väitel tuli Tallinnas Pärnu maanteel Kalevi bussipeatuses tema juurde mees ja küsis helistamiseks mobiiltelefoni. Tõnu andiski oma Apple iPhone SE, mis maksab 398 eurot, ent küsija jooksis sellega minema. Ühes sellega läksid kaduma Tõnu ID-kaart, pangakaart ja paroolikaart. Uurimisel tunnistas Tõnu, et oli sel ajal hoopis Läänemaal alkoholi joonud ja võõra seltskonnaga mööda joomapaiku sõitnud. Hommikul ärgates oli telefon kadunud. Mees sai karistuseks neli kuud vangistust, mis asendati 120 tunni ühiskasuliku tööga.

Tüdrukud lavastasid röövimise

18-aastased Brigita ja Diana väitsid 2016. aasta septembris politseile, et kaks tundmatut noormeest lasid Brigitale Kadriorus gaasi näkku ja röövisid käekoti. Hiljem selgus, et tegelikult ei tahtnud Brigita sel õhtul baari tööle minna ning lasi ise endale gaasi näkku, viskas koti põõsastesse ja etendas kiirabile kannatanut. Mõlema naise suhtes lõpetas prokuratuur menetluse oportuniteediga, määrates kohustuse teha ühiskasulikku tööd. Kuna aga Diana võltsis hiljem ka selle karistuse arvestuslehte, määrati talle enam kui kuue kuu pikkune tingimisi vangistus.

Aire tahtis kindlustusest raha

Mullu 3. septembril lükati Mustamäel Lepistiku trollipeatuses Airet (53) tugevasti õlga, mistõttu tema vasakul õlal olnud kott kukkus maha. Püsti ajades avastas Aire, et kott ja selles olnud nutitelefon on kadunud. Ta tahtis, et politsei otsiks telefoni üles. Hiljem tunnistas Aire, et tegelikult unustas ise õlakoti koos asjadega trollipeatusesse pingi peale. Kuna naine esitas kindlustusele avalduse kahju hüvitamiseks, pani ta ühtlasi toime kindlustuskelmuse. Aire sai karistuseks aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse sama pika katseajaga.

Mees lõhkus Tiina dokumendid

2017. aasta 13. jaanuari südaööl Mustamäel Sõpruse puiesteel sai maja taga jalutanud Tiina selja tagant löögi kaela pihta ja hiljem näkku. Talt rebiti käekott, mille sees olid mobiiltelefon Samsung, rahakott, ID- ja pangakaart. Tiina väitel ründasid teda kolm või neli 17–19-aastast eesti keeles rääkinud noormeest. Hiljem tunnistas Tiina, et tegelikult lõikas vägivaldne elukaaslane tema ID-kaardi ja pangakaardi tükkideks ning lõi teda rusikaga näkku. Tiina lootis politseisse avaldust tehes, et saab uue ID-kaardi odavamalt või tasuta.

Daniil varjas ema eest narkouima

2015. aasta 8. septembri hilisõhtul väitis 19-aastane Daniil politseile, et kaks tundmatut meest lõid talle Lasnamäel pargi kõrval vastu pead ning võtsid ära Pepe Jeansi jope, Puma jalatsid, Calvin Kleini koti ning Armani rahakoti koos kaartidega. Selgus, et samal päeval teatati häirekeskusele Tallinna lähistel alasti ringi jooksvast, ilmselt narkojoobes noormehest. Kui politsei sündmuskohale jõudis, nägid nad sõidutee juures Aleksandrit ja metsas karjuvat alasti Daniili, kelle läheduses olid laiali riided. Ülekuulamisel tunnistas Daniil, et tegi koos Aleksandriga öösel metsas LSDd ja järgmiseks oli riieteta politseis. Kuna ta ei tahtnud kodus emale narkootikumidest rääkida, luuletas talle kokku loo röövimisest. Juttu uskuma jäänud ema vedas poja pikemata politseisse ja seal ei saanud Daniil oma loost enam taganeda.