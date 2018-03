Teisipäeval kell 15.20 on Postimehe otsestuudios haridusminister Mailis Reps ja Tallinna ülikooli õppeprorektor Priit Reiska. Reiska leiab, et omal ajal oli tasuta eestikeelsele kõrgharidusele üleminek õige otsus, kuid tänaseks on see muutunud ülikoolide tegevust piiravaks.