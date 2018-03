Läti kavatseb Vene diplomaat-luurajad riigist välja saata

Jegermanis ei osanud öelda, kui palju riike solidaarsusmeetmetega ühineb ja kui palju Vene luurajaid välja saadetakse, see teave esitatakse esmaspäeval, 26 märtsil.

Läti eriteenistused on varem avaldanud, et Vene luure Lätis on mõõdukalt tegus, kuid ei ohusta esialgu oluliselt Läti huvisid.