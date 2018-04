Kõik raudteeülesõidud ikkagi ei saa tõkkepuud

Kahe suurettevõtte peale kokku on Eestis 223 avalikku raudteeülesõitu, neist 152 kuulub Eesti Raudteele ja 71 Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-le, vahendab ERR uudisteportaal raadiouudised.

Praegu on Eesti Raudtee hallata 40 tõkkepuuga ülesõitu, lähiaastatel lisandub 51 ning need investeeringud olid otsustatud juba varem.

Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee ütles, et on selge, et Valga ja Koidula vahele, kus meil rongid liiguvad kiirusega 25 km/h täna, sinna ei ole mõtet panna sellist varustust.