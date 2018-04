Pooled endised vallavanemad ei ole uut tööd leidnud

Endine Valjala vallavanem, praegune Saaremaa vallavolikogu liige, 61-aastane Aare Martinson on endiselt pakkumistele avatud. «Ei ole uues vallas ega ka mujal tööga hõivatud,» ütles Martinson.

Sama seis on endise Orissaare vallavanema, 45-aastase Vello Runthaliga, kes kuulub ka vallavolikokku. «Hetkel kusagil ametis ei ole. Naudin kevadist Saaremaa päikest ja kasvatan kodust last. Igapäevaselt ma kusagil tööl ei käi,» möönis Runthal.

Endine Kihelkonna vallavanem, 66-aastane Raimu Aardam, kes juhib Saaremaa vallavolikogu arengu- ja külaelu komisjoni, ütles, et kodus on praegu tööd piisavalt. «Ega ma ei ole ka väga otsinud. Volikogu ja osavallakoguga on mul piisavalt tööd, aga palgalist töökohta mul ei ole,» tunnistas Aardam.