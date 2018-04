Valitsus nimetab Vaheri ja Sinisalu uuesti ametitesse

Vaheri uus ametiaeg politsei- ja piirivalveameti peadirektori ametikohal kestaks alates 2. maist 2018 kuni 1. maini 2023. Vaher on sündinud 1. mail 1975, ta on PPA peadirektor alates 2. maist 2013.

Sinisalu uus ametiaeg kapo peadirektori ametikohal kestaks alates 16. juunist 2018 kuni 15. juunini 2023. Sinisalu on sündinud 20. veebruaril 1970. Tal on doktorikraad õigusteaduses. Sinisalu on töötanud kapos alates 1993. aastast, peadirektoriks sai ta 2013. aastal.