Euroopa Komisjon tahab sotsiaalmeedias väärinfo levitajad pihtide vahele võtta

Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip sõnas, et väärinfo ei ole poliitilise mõjutusvahendina sugugi uus. «Tänapäeva tehnika, eelkõige digitaalne tehnika on oma mõjuvälja veebikeskkonna kaudu laiendanud ning ohustab meie demokraatiat ja ühiskonda. Et usaldust on internetis lihtne kaotada, kuid raske taastada, peab tööstusharu meiega selles küsimuses koostööd tegema,» sõnas ta.