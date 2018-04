Agur on nõus nõukogude estraadikontserdiga ka Krimmi minema

«Miks mitte?» vastas Agur Yana Toomi blogis teda intervjueerinud Keskerakonda kuuluva Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik Margarita Kornõševa küsimusele, kas Agur läheks kontserdiga ka Krimmi. «Aga siin ongi see koht! Seesama koht, et meil ei ole poliitilisi piire. Kas Krimmis elavad inimesed on kuidagi teised?» täpsustas ta.

Eelnevalt oli ta tõdenud, et kontserdiga tahetakse minna Peterburi ning miks mitte ka Moskvasse või Tambovise. Peterburis asub GAGi sõpruskool, mille valis välja üks ärimehest lapsevanem, kellel olid Venemaaga sidemed. «Me kohtusime ja ma palusin tal vaadata just selle pilguga, et mis võiks olla see sõpruskool Peterburis,» kirjeldas Agur.

Yana Toomi väljaütlemisi iseloomustas Agur järgmiselt: «Need on väga julged. Väga eristuvad teiste poliitikute väljaütlemistest. See ongi see mitte-eestimeelsus inimeste arvates. Ja inimesed testivad, kas Yana Toom – nagu minagi – kas ta on Kremli käepikendus või ainult selleks peetakse? Stereotüüpne arvamine.»

Agur iseloomustab kontserti kui sõbralikku žesti

Agur toonitas, et muusika, kultuur ja haridus peavad olema alati poliitikaülesed. «Mõtlesin seda, et muusika, kultuur ja haridus on ja peavad olema alati poliitikaülesed. «Ja ma tahtsin teha tõesti siiralt sõbralikku žesti, et meid ühendavad alati muusika ja kultuur.»

Blogis avaldatud loo autori «aga meil ju räägitakse nii palju sellest, et just haridus ja kultuur ongi need kõige ohtlikumad, läbi nende käibki mõjutustegevus ja propaganda» vastas Agur järgmist: «Ma ei saa sellest aru. Äkki olen sinisilmne? Võib-olla rumal sinisilmne? Ma ei jaga seda seisukohta. Arvan ka, et nõrgad koolid ja selgrootud koolijuhid poevad mingi sellise loosungi taha ja parem ei hakkagi midagi tegema. Kellel on selgroogu, need mõtlevad ise oma peaga. Mind pole keegi takistanud, keegi pole öelnud, et mis sa selle Venemaaga läbi käid. Moskva Lomonossovi koolist käidi meil mõni nädal tagasi esimest korda külas, oleme nendega neli aastat suhelnud. Nüüd lähme sügisel esimest korda neile külla ning arendame suhteid ka Moskvaga.»

Aguri korraldatud estraadikontsert on tähelepanu pälvinud ka Vene meedias. IRL, kuhu ka Agur kuulub, on varasemalt kontserdi kohta öelnud, et sellel ei ole mingisugust seost IRLi poliitikaga, vaid tegemist on koolijuhi isikliku initsiatiivi ja otsusega.

Sõnavõtt pälvis kriitikat

Aguri väljaütlemistele on reageerinud reageerinud Reformierakonna liige, Euroopa Parlamenti kuuluv Urmas Paet järgmiselt: «Eesti koolijuht ei pea Krimmi okupeerimist millekski. Milliseid väärtushinnanguid selliste väljaütlemistega kujundatakse õpilastes, kellele koolidirektor võiks olla autoriteet? Kas ja kuidas GAGis õpilastele selgitatakse, mis on üldse okupatsioon, mis on poliitilised repressioonid, mida tähendavad inimeste vahistamised ja kadumised Krimmis poliitilistel põhjustel?

Ma ei pea õigeks, et Eesti Vabariigi haridusministeerium ja Tallinna linnavalitsus ühe koolijuhi poolt sellist meelsuse kujundamist aktsepteerib. Jutt on aastate jooksul tuhandetest õpilastest, kes on selle otseses mõjuväljas.»