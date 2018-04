Kotka Tervisemaja – mõistlik alternatiiv riiklikule arstisüsteemile

Kotka Tervisemaja on kompleks tipptasemel spetsialistidest, kes pakuvad tervishoiuvaldkonna teenuseid perearstist plastilise kirurgiani. Inimkeeli lahti seletatuna tähendab see, et pere-, hamba- või nahaarsti juurde pöördumiseks ei ole vaja enam kuude pikkuselt järjekorras oodata.

Tänapäeva meditsiin peab arvestama inimese elustiiliga

Kotka Tervisemaja koondab ühe katuse alla erinevaid tervishoiuvaldkonna ettevõtjaid-teenuseosutajaid. See on kiirelt kättesaadav ja kaasaegse diagnostikaga, laia teenuste ringi ja pikaajalise töökogemusega meditsiiniteenuste kogum. Sageli arvatakse, et erakliinikud on kallid ja jõukohased vaid eliidile. Kotka Tervisemaja erinevatel kliinikutel võib olla ka koostöölepinguid Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusameti või teiste tervishoiuteenuse osutajatega, tänu millele võivad teenused olla soodustusega. Lisaks pakuvad paljud Tervisemaja spetsialistid ka järelmaksu võimalust, et vajalik teenus ei jääks saamata.

“Usume, et tänapäevane tippmeditsiin peab arvestama inimese elustiiliga, mitte vastupidi. Just seetõttu oleme koondanud meditsiinivaldkonna spetsialistid ühte majja kokku. Nii on kvaliteetne teenus kiiresti ja väärikalt kättesaadav, seda perearstist plastilise kirurgiani,” ütleb Kotka Tervisemaja tegevjuht ja üks loojatest Raul Niin.

Hambaravi, nahaarst ja ilukirurgia – kõik ühes kohas

Nii näiteks on Tervisemajas Sakala Hambaravi, mis on igapäevaselt keskendunud nelja peamise väärtuse pakkumisele – patsiendi heaolu, ausus, pühendumine ja professionaalsed oskused. Hambaravi taseme tõstmine ja lisaks just teenuse parandamine inimlikust aspektist ehk ausus ja pühendumine, on Sakala Hambaravi arstide eesmärk.

Sünnimärkide uurimise olulisusest räägitakse viimasel ajal meedias üha enam. Niine Nahakliiniku missioon ongi tagada melanoomi ja nahavähi varajane avastamine ning kiire asjakohane ravi. Nahaarst peab olema pikaajalise kogemusega, oma ala tõeline spetsialist ja hea tunnetusega, sest siis on diagnostika ja ravi ka parimate tulemustega.

Ilukirurgia on eriti selline valdkond, kus tipptase on oluline nii arsti väljaõppes, kogemuses kui operatsioonisaali tehnoloogias. Kotka Tervisemajas asub ka Kotka Erahaigla, mis pakub absoluutselt kõrgetasemelist ilukirurgia teenust.