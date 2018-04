Mikser: Venemaa käitumine seab temaga suhtlemisele piirid

«Euroopa Liidu tugevus seisneb demokraatia, õigusriikluse ja põhivabaduste austamises. See, et tänase Venemaa juhid samu alusväärtusi ei jaga, seab kindlasti piirid sellele, kuidas Euroopa saab Kremliga suhelda,» ütles Mikser oma kommentaaris. «Alles siis, kui Vene liidrid asuvad järgima rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtteid, saame rääkida suhtlemisest «võrdsetel alustel»,» lisas Eesti välisminister.

Juncker ütles laupäeval avaldatud intervjuus Hollandi ajalehele Trouw, et peab Venemaa presidenti Vladimir Putinit «oma sõbraks» ning avaldas arvamust, et ilma Moskvata mingit Euroopa julgeolekuagendat olla ei saa ja Euroopa kontaktid Venemaaga tuleb taastada.

«Euroopa peab Venemaaga rääkima tugevalt, ühtselt ja põhimõttekindlalt positsioonilt, Venemaast peame aga rääkima ausalt ja ilma liigse soovmõtlemiseta. Olen nõus Junckeri tõdemusega, et Venemaa mängib Euroopa julgeolekus olulist rolli, kuid kahetsusväärselt on see roll tänasel päeval valdavalt negatiivne,» märkis Mikser välisministeeriumi pressiteenistuse edastatud kommentaaris.

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet: Junckeril tuleks end kokku võtta

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet (Reformierakond) ei nõustu Junckeri hoiakutega Euroopa-Vene suhete osas ega ka seisukohaga, et Euroopa on nõrk.

«Kes siis veel, kui mitte Juncker peaks tegelikult olema see, kes seisab Euroopa tugevuse ja strateegiliste huvide eest, mitte ei võta allaheitlikku positsiooni ega kasuta Euroopat pisendavat retoorikat. Selline lähenemine Euroopa Komisjoni presidendi poolt on nii sisuliselt kui vormiliselt vale,» kirjeldas Paet.

«Euroopa on maailma üks jõukamaid ja tugevamaid piirkondi, ELi seesmine koostöö riikide vahel on täiesti unikaalne ning Euroopa Komisjoni ja ta presidendi ülesanne on seda maksimaalselt ka rahvusvahelistes suhetes kasutada ning veelgi tugevdada. Mitte võtta allaheitlikku positsiooni,» lisas Paet.

Paet toonitas, et Euroopa Liidul on tugev potentsiaal olla maailmas jätkuvalt juhtiv jõud, kui seda vaid ise tahetakse ning oskuslikult käitutakse. «See puudutab ka ELi suhteid Venemaaga. Lugedes Junckerit, siis tundub, nagu oleks meelest läinud, kes okupeeris rahvusvahelist õigust rikkudes Krimmi, kes peab sõda Ida-Ukrainas, kes toetab sõjaliselt Assadi režiimi Süürias ja on vetostanud kõik ÜRO Julgeolekunõukogu Süüria-teemalised resolutsioonid, kes on võtnud ära territooriumi Gruusialt ja poputab neil aladel pseudoriike, kes hoiab oma sõjaväe kohalolekuga pinget Moldovas jne jne. Venemaa on see riik.»

Europarlamendi saadiku sõnul on Junckeri asi tagada, et ELil oleks maksimaalselt ühtne välis- ja julgeolekupoliitika ja seda ka Venemaa osas ning mitte unustada või alatähtsustada näiteks Venemaa tegusid viimase viie aasta jooksul, mis on otseses vastuolus Euroopa väärtustega inimõiguste ja vabaduste kontekstis. «Sellel peab põhinema ka ELi selgepiiriline ja ühtne poliitika Venemaa osas. Mitte vastupidi - et ükskõik, mida Venemaa teeb, EL peab müts peos paluma armulikkust ja lahkeid suhteid,» lisas Paet.