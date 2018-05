Lääne prefektuuri politseinikku kahtlustatakse riigisaladuse lekitamises

Lisaks politseiametnikule peeti kinni veel kaks meest, kes ei ole PPA töötajad, ja kellele on alust ette heita eraviisilist jälitustegevust, teatas riigiprokuratuur.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus selgitas, et tänaseks on eelmise aasta lõpus alustatud kriminaalmenetluse raames kogutud piisavalt tõendeid, et politseiametnikule esitada kahtlustus kokku kuues kuriteoepisoodis.