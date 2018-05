Tänavu on kavas idapiiri väljaehitamiseks kulutada 17 miljonit

Neljapäeval kogunes esimest korda idapiiri väljaehitamise nõukogu, kuhu kuuluvad asjasse puutuvate ministeeriumide ja peaministri büroo esindajad, edastas siseministeeriumi pressiesindaja. Nõukogu esimesel kohtumisel oli kõne all piiriehituse projekti juhtrühma ja nõukogu eesmärgid, ülesanded ja töövorm.

Vaheri sõnul on kevade seisuga on lõplikult valmis ja vastu võetud kaks katselõiku ning ees seisab ka katselõikude testimine. Tänavu jätkatakse elektriliitumise punktide rajamisega ning plaanis on suuremahulised hanked ja investeeringud kokku 17 miljoni euro eest.