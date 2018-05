Südi naine loodab presiendi abil lahti saada punarevolutsioonääride nimedest

Narva linnasekretär Ants Liimets ütles Põhjarannikule, et on selle daamiga mitu korda kohtunud ning too on talle nende kahe tänava ümbernimetamise olulisust iga kord meelde tuletanud. Liimets omakorda aga on talle öelnud, et otsuse tänavanimede muutmise kohta saab teha vaid linnavolikogu − kuid ei tee seda.