Vene propagandavankri ette on rakendatud ka ETV+

Blogi toob muu hulgas välja, et suure üllatusena avastati ETV+ lehelt 3. maist eetris olev saatesari «Поможем ветеранам!» («Aitame veterane»), kus on tehtud rida videolõike aktsioonis osalevate veteranidega.

«Üles astuvad eranditult üksnes Punaarmee veteranid, paljud neist poseerivad kaamera ees Georgi lintidega. Kas selline käsitluslaad sobib rahvusringhäälingu eetrisse, saab igaüks otsustada ise,» kirjutab Propastop.

Postimees palus nimetatud saatesarja eesmärke selgitada ka veel viimast kuud ametis oleval ETV+i peatoimetajal Darja Saarel. Peatoimetaja sõnul tema sellises saatesarjas probleemi ei näe.

«On hea meel, et jälgite ja märkate ETV+ tegevust. Tore, et suudame pakkuda elupeegeldust ka teile. Nagu olete õigesti märkinud, on ETV+ avalik-õiguslik kanal ehk tegutseb kõikide inimeste huvides sõltumata nende minevikust, rahvusest või poliitilistest vaadetest. Eesti ühiskond nagu iga teine demokraatlik ühiskond, on mitmekesine ja koosneb erinevatest sotsiaalsetest gruppidest. Teise maailmasõja veteranid on ka osa Eesti ühiskonnast,» selgitas Saar.

Saare sõnul on aktsioon «Aitame veterane» korraldatud Tatyana Lavrova poolt ning selle kajastamiseks filmitud filler’id (vaheklipid) jutustavadki seda, kes need inimesed on ja kuidas nad elavad.

«Võttegrupil ega telekanalil ei ole õigust öelda ette kaadris olevatele inimestele kas ja mida peavad nad selga panema või kandma. Kas inimestel olev riietus kuidagi peegeldab nende poliitilist seisukohta ja suhtumist geopoliitikasse? Mina ütlen, et pigem ei. Tegemist on keskmiselt 94-aastaste eakate inimestega, kes elasid üle Teise maailmasõja raskusi ning nad leinavad neid, kes selles sõjas langesid. See ei ole seadusega ju keelatud. Samuti peame aru saama, et enamikule Eesti vene kogukonnale on 9. mai Teises maailmasõjas langenud sugulaste mälestuspäev,» rääkis Saar.

Saar viitab vastuses aktsiooni korraldaja andmetele, mille järgi on Eestis kokku 416 Teise maailmasõja veterani, kelle keskmine vanus on 94 aastat. «Enamik neist ei suuda enam iseseisvalt liikuda, nad vajavad ravimeid ning ortopeedilisi abivahendeid. Teise maailmasõja veteranide temaatika tõstatab Eesti venekeelses kogukonnas küsimuse, kuivõrd on õigustatud 9. mai paraadid ja loosungid, kui need, kes on sõja läbinud, elavad väga kitsastes tingimustes ega saa meditsiinilist ega moraalset abi,» ütles ETV+i peatoimetaja.

Vene meedia üritab sündmust varasemast suuremaks puhuda

Propastopi sõnul on viimastel kuudel märgata katseid 9. mai üritust suureks puhuda. Seda, kas ja mil määral see Kremli käsilastel Eestis õnnestub, näitab kolmapäev, kuid vabatahtlike blogi sõnul on selge, et tegevused sel suunal on aprilli lõpus, mai alguses olnud senisest aktiivsemad.

Propastop toob välja, et 27. aprillil korraldas Venemaa propagandameedia võrgustik Sputnik telesilla, millest võtsid osa kanali sõsartoimetused Eestis, Valgevenes, Moldovas, Kõrgõztanis ja Osseetias. Eestist osalesid selles telesillas Sergei Tšaulin, Andrei Andronov ja Sergei Seredenko ning jutt käis «Surematu polgu» ettevõtmisest.

*Aktsiooni «Surematu polk» ideeks on see, et inimesed kannaksid oma sõjas surnud lähedaste pilte. Paraku on tulnud välja, et tihti kantakse ka täiesti suvaliste inimeste fotosid, kellega aktsioonis osalevatel inimestel pole vähimatki sugulussidet. (K.R)

2. mail korraldas Sputnik uuesti pressikonverentsi, kus tutvustati «Surematu polgu» marsi korraldamise täpsemat plaani. Marss peaks toimuma sel aastal Moskvas, Tallinnas, Minskis, Biškekis, Chișinăus ja Tshinvalis. Ettevõtmise eestvedajad on Eesti-vastaste vaadete poolest tuntud Sergei Tšaulin, Allan Hantsom ja Aleksei Esakov. Eelmisel aastal toimuma pidanud «Surematu polgu» rongkäigu keelas politsei- ja piirivalveamet liiklusohutuse kaalutlustel ära.