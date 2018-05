Eesti 200 juht soovib nimevaidlusest hoolimata liikumisega edasi minna

«Me peame koos edasi minema nimevaidlusesse takerdumata,» kirjutas Kallas kolmapäeval sotsiaalmeedias. «Kordan avalikult seda, mida ma olen MTÜ Eesti Kultuur 200 inimestele ka kirjavahetuses öelnud, et me soovime koostööd, ühist meelt kasvatada ja ühist jõudu koondada. Eesmärk on meil ühine,» märkis Kallas.

«Eesti 200 on meie kõigi ülesanne. Me kõik koos saame tegutseda selle nimel, et 200-aastane Eesti oleks väärikas, iseseisev ja elujõuline. Meid, nii eelmisel nädalal manifesti avaldanud inimesi kui ka Eesti Kultuur 200 ümber koondunud inimesi ühendab üks suur eesmärk – see on kaugemale vaatava ühiskondliku mõttejõu tekitamine,» kirjutas Kallas. «Meie soov ei saa olla kaubamärgi abil endale isikliku kasu tekitamine või kellelegi teisele kahju tekitamine. Me ei taha olla Andres ja Pearu,» lisas ta.