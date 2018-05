Uue nädala algus toob kuni 27 soojakraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 13 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 27, rannikul kohati 15 kraadi.

Teisipäeval nihkub kõrgrõhkkond pisut põhja poole ja lõunapoolse madalrõhkkonna äärealadelt kandub Eestisse niiskust. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 14 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja õhtul sajab kohati hoovihma. Puhub idakaaretuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 21 kuni 26, rannikul paiguti 15 kraadi.