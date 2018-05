Galerii: Järvamaal sai avariis viga neli inimest

Õnnetuses said vigastada sõiduautot Honda juhtinud 53-aastane naine ja kaasreisijana autos viibinud 37-aastane mees, veoauto Scaniat juhtinud 39-aastane mees ja Volkswagen Transporterit juhtinud 34-aastane mees. Kõik neli kannatanut toimetati haiglasse.

Väikebussi ja veoauto juht viibisid autodes üksinda ja olid kained. Sõiduauto juhi võimalik joove on selgitamisel. Kõik õnnetuses osalenud autojuhid omasid juhtimisõigust.

Õnnetus juhtus teelõigul, kus maksimaalne lubatud sõidukiirus on 90 km/h. Kõik õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

«Volkswageni juht ütles, et ta nägi, kuidas veok kurvist välja kalduma hakkas ning võttis oma masinaga võimalikult paremale poole. Kui Scania juht nö päästma hakkas ja teelt väljasõitu üritas vältida, ei olnud kaubiku roolis olnud mehel enam midagi teha, ta lootis, et ta jõuab veoki eest läbi sõita, kuid suur auto rammis kaubiku külge. Avariis osalenud inimesed said ise sõidukitest välja,» sõnas sündmuskohal viibinud ajakirjanik.