Jalaväe lahingumasinaid soovib ümber ehitada neli ettevõtet

Kuus masinat läbivad põhjaliku hoolduse ning relvastatakse 120-millimeetrise kaliibriga miinipildujatega. Lisaks sellele sõlmib keskus raamlepingu soomukite hoolduseks ja remondiks ning varuosade tarneteks paigaldatavatele seadmetele ja süsteemidele kuni seitsmeks aastaks. Kogu projekti eeldatava maksumus on 30 miljonit eurot.

«Eesti ostis tornita soomukid sõbrahinna ehk 635 000 euro eest, mis on kordi soodsam nende turuväärtusest. Kavandatav ümberehituse tulemusel saab kaitseväe oma vajadustele täpselt vastavad soomukid, mis on teenistuses järgnevad paarkümmend aastat,» ütles kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonna juhataja Priit Soosaar.

Kaitseministeerium ostis möödunud aastal Norrast 37 tornita jalaväe lahingumasinat CV-90, et need Eesti kaitseväe vajaduste kohaselt ümber ehitada. Pärast ümberehitust antakse soomukid Scoutspataljoni käsutusse, kus hakkavad täitma lahingutoetuse ülesandeid.

«Koos Hollandist soetatud CV9035 lahingumasinatega moodustavad nad arvestatava soomusüksuse,» ütles Soosaar lisades, et uutel soomustransportööridel võrreldes praegu kasutusel olevate Sisudega paremad kaitseomadused, samuti liikuvus ja maastikuläbivus.

Pakkumuste tähtaeg konkreetsete ümberehitustööde tegemiseks on 28. august, lepingu sõlmimiseni on kavas jõuda selle aasta lõpuks. Soomukite ümberehitus on üks mahukamaid kaitsealaseid hankeprojekte automaattulirelvade, liikursuurtükkide ja laskemoonahangete kõrval.