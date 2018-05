Laulupäeval esineb kolmsada last  

Järgnevate aastakümnete jooksul korraldasid laulupidu pioneerijuhid Ene Sukko (Aluvere), Tuuli Rikkolas (Vasta) ja Linda Järg (Põlula). Aastate jooksul liitusid Vaeküla ja Sonda kool. Praeguseks on lisandunud Maidla, Aseri ja Kunda kool. Peod on toimunud koolide juures kaheaastaste vahedega. Kohtadeks on olnud Pada Linnamägi, Põlula Keldrimägi, Viru- Nigula kaarhall, Viru- Nigula rahvamaja, Sõmeru keskusehoone õu, Kohala mõis, Uhtna peoplats. Nüüdseks on eelmisest kokkusaamisest möödas juba viis aastat.