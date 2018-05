Keskerakondlased: 37protsendine toetus on tasuta transpordile hea vundament

Ka Kotka-Repinski sõnas, et olukorda saab võrrelda Tallinnaga, kus enne tasuta ühistranspordi sisseviimist oli plaanile väga tugev kriitika ja hirmutamine, et teenuse kvaliteet langeb. «Tänaseks on pealinlased aastaid kogenud, et teenus töötab väga hästi ja hirmujutud olid alusetud. Usun, et toetus tasuta maakonnaliinidele tõuseb samuti, kui teenus kvaliteetselt toimima hakkab ja nähakse, et teenuse kvaliteet ei lange, vaid kasvab ning tasuta sõit annab pere rahakotile olulise kokkuhoiu.»