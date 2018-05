Reps alluvatele saadetud kirjas: kriitilistele signaalidele tuleb tähelepanu pöörata

Kiri täismahus:

Head kolleegid! Haridus- ja teadusministeeriumi tegevus pakub igapäevaselt avalikkusele ja meediale suurt huvi ning ei möödu ühtegi päeva, kui ei ilmuks meie kohta kümneid kajastusi, mis valdavalt on sisulised ehk puudutavad meie töövaldkondi. Täna on teisiti.

Postimehes on ilmunud artikkel «Elektrit täis aasta haridusministeeriumis». Vaatamata särtsakale pealkirjale teeb see lugu meid murelikuks. Aga kindlasti ei mõjuta see meie põhiväärtusi, ei murenda meie-tunnet ega kahjusta töötulemusi. Sellegipoolest tuleb sellistele kriitilistele signaalidele pöörata kohast tähelepanu. Andmisrõõm teeb rõõmu suuremaks, jagatud mure aga hoopis viimase väiksemaks.

Meil pole mõtet teha etteheiteid endistele kolleegidele, kes on otsustanud muret jagada lehelugejatega, kuigi paraku kahjustame sellega iseennast, oma organisatsiooni ja meie riiki. Teisisõnu: maailma parimat haridussüsteemi (teisi valdkondi muidugi ka) kureerivat maailma parimat ministeeriumi. Seega on mul ettepanek: püüame edaspidi oma mured ja probleemid lahendada isekeskis. Lõppkokkuvõttes võidame sellest kõik.

Aga homme ilmub juba uus ajaleht, kus on täiesti uued jutud. Rääkimata sellest, et meil endal on uued jutud juba täna, sest algab järjekordne asjalik ja toimekas tööpäev koos toredate kolleegidega! Kaunist töönädalat! Hoiame kokku!