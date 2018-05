EKRE kaebas Eesti Päevalehe väidetava vale pärast Pressinõukokku

EKRE riigikogu fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul sisaldab Eesti Päevalehe 17. mai artikli pealkiri «EKRE läheb riigikogu valimiskampaaniat tegema tühja rahakoti ja professionaalse abita» kahte valeväidet, teatas partei pressiesindaja esmaspäeval BNS-ile.

«EKRE on üks kõige paremal järjel olevaid erakondi Eestis, kellel on priske pangaarve ja null võlga. Ajakirjanik on teadlikult eiranud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni avalikke andmeid EKRE majandusliku seisu kohta, sest need ei lähe kokku ajakirjaniku luuludega,» ütles Helme.

«Väide, et meil ei ole professionaalseid koostööpartnereid meediaagentuuri või loovagentuuri näol, ei vasta samuti tõele. Väide on vastuolus isegi artikli sisuga, sest vähemasti üht erakonna professionaalset partnerit on artiklis mainitud. Ajakirjanik on selgelt tahtnud pealkirjas levitada erakonna kohta väärinfot,» sõnas ta.

Helme sõnul kasutab Eesti Päevaleht tõejärgse ajastu meedia tüüpilisi töövõtteid.

«Artikkel ehitatakse üles valeväidetele ja kõige jõulisemat propagandistlikku sõnumit võimendatakse pealkirjas. Toimetajad teavad väga hästi, et suur osa lugejaid pealkirjast kaugemale ei jõua, eriti veebiväljaandes, kus artikli vaatamise eest tuleb maksta. Kui nüüd keegi valeliku pealkirja kallal norima hakkab, manavad toimetajad pähe süütalapse näo ning sogavad vett, et pealkirja ülesanne on vaid tähelepanu äratada,» ütles ta.