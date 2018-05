Riigisekretäri ametist lahkuv Heiki Loot pürib uuele kohale

Loot ütles oma otsust kommenteerides, et ta on tänulik võimaluse eest nii pikalt riigisekretäri ametit pidada. «Peaminister arutas minuga võimalust, et jätkaksin ka järgmisel ametiajal, kuid leian, et pärast 15 aastat on viimane aeg teatepulk edasi anda,» selgitas Loot pressiteate vahendusel.