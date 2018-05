23. aprillil lõpetas 44-aastane Marek Ida-Harju politseijaoskonnas vahetuse ning lahkus töölt koos oma ametirelvaga. Kuna politseinikel on alaline relvakandmise õigus, polnud Marekil kohustust töölt lahkudes relv ära anda. Postimehele teadaolevalt märgati 24. aprillil Marekile sarnanevat meest Aegviidu kandis Nikerjärve telkimisala lähistel mööda asfaltteed kõndimas. 25. aprillil pöördus politseisse mehe abikaasa, et Marek ei ole koju tagasi tulnud alates esmaspäevast ja temaga ei ole õnnestunud ühendust saada ei lähedastel ega kolleegidel. Selgitati välja, et Mareki auto on kodus maja juures ning tema telefon on esmaspäeva õhtust välja lülitatud. Teate peale alustati kolmapäeva õhtul otsingutega, mis lõppesid täna.