Tartu Ülikooli professor: keegi pole suutnud mulle homöopaatia olemust ära seletada

Definitsiooni põhiselt saab homöopaatiat vaadelda kui ravimite süsteemi põhimõttel «sarnast ravida sarnasega» ehk kui allopaatias tuleb näiteks peavalu ravida piisava annuse valuvaigistiga, siis homöopaatias tuleb manustada väga väikeses koguses toimeainet, mis ilma peavaluta inimesel kutsuks esile peavalu. Nii et allopaatiliste ja homöopaatiliste ravimite peamiseks erinevuseks on toimeaine kümneid ja isegi sadu kordi erinevaid sisaldused, kuid mitte ainult.

Teine oluline erinevus on homöopaatikumide valmistamisel kasutatav eriline tehnoloogia, mis väidetavalt vabastab raviainete energiat. Nii väidavad homöopaadid tõsimeeli, et kuigi näiteks konkreetses homöopaatikumi lahuse annuses puudub isegi üksainumas molekul toimeainet, mõjub selline ravim ikkagi - tänu ainest vabanenud energiale.

Kui aga küsida, mis «energia» see selline on, mis on selle mõõtühik ja millise aparaadiga sellist väge mõõta, jääb tõsiselt võetav vastus saamata. Homöopaatia on seega nagu asi iseeneses, omalaadne ravimiusk. Muide, homöopaadid üldjuhul ei lasku vaidlustesse, nii et küsimusi neile esitada on võrdlemisi ebaproduktiivne tegevus.