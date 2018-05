Meie Maa omanik peatoimetaja suhtekorraldusfirmast: me lahendame selle probleemi

«Ega see ilus ei ole,» nentis Rootsis elav väljaande omanik Arne Pagil kommentaariks asjaolule, et Meie Maa peatoimetaja Veiko Visnapuu ja uudistejuht Ines Vapper rajasid mullu sügisel oma suhtekorraldusfirma ViVa Konsultatsioonid.

Küsimusele, kas peatoimetaja jätkab ametis, vastas Pagil, et seda on veel vara öelda. «Ma usun, et me lahendame selle. Ühte- või teistmoodi tuleb see lahendada,» lausus ta.