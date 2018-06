Prokuratuur vaidlustab Savisaare süümenetluse lõpetamise

«Vaatasime ja lugesime ja tõsi ta on, et jõudsime järeldusele, et nii seadust kui kehtivat kohtupraktikat silmas pidades me vaidlustame selle otsuse,» ütles Perling. «Loodame, et on võimalus olemas.»



«Mis puudutab vara konfiskeerimist ja kaitsekulusid, eks sellele annab lähitulevik loodetavasti vastuse,» lisas Perling.



Perling rõhutas, et õigust mõistab Eesti riigis ainult kohus. «Püüame anda endast maksimumi, et inimesed saaksid vastused.»