Riigikohus tühistas oma kasutütart seksuaalselt väärkohelnud mehe karistuse

Prokuratuuri hinnangul kasutas süüdistatav ära kannatanu seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama. Kannatanu rääkis, et püüdis süüdistatava käed endast eemale lükata ja temale vastu hakata, kuid see ei õnnestunud, sest kasuisa oli temast tugevam.

Riigikohus leiab aga, et eelnevates kohtuastmetes on jäänud tuvastamata ja nõuetekohaselt põhjendamata, milles väljendus kannatanu võimetus osutada vastupanu. «Ühtlasi ei ole kohtud pööranud tähelepanu sellele, kas kannatanu vastupanu osutus või oleks võinud osutuda edukaks ning kas ta loobus võimalusest end kaitsta,» seisab kohtulahendis.

«Märkimata ei saa kannatanu ütlusi arvestades jätta sedagi, et osal juhtudel, mil süüdistatav kannatanut ootamatult käperdama asus, kutsus kannatanu enda sõnul appi koerad, kes läksid seepeale süüdistatavale kallale. Seega järeldub kannatanu ütlustest, et mõningatel puhkudel oli ta võimeline osutama süüdistatavale vastupanu, mis võis osutuda ka edukaks.»

Riigikohus leiab, et isiku süüditunnistamiseks vägistamises ei piisa üksnes abitusseisundi nentimisest, vaid ära tuleb näidata, milles see seisund väljendus ja et süüdlane kasutas tahtlikult seda seisundit oma eesmärgi saavutamiseks. Seega on maa- ja ringkonnakohus riigikohtu hinnangul rikkunud kohtuotsuse põhjendamise kohustust ja see toob kaasa kohtuotsuste tühistamise ja kriminaalasja saatmise maakohtule uueks arutamiseks teises kohtukoosseisus.