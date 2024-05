Advokaat: peaminister Kaja Kallas võis rikkuda toimingupiirangut

Mullu 6. juulil ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil, et ettevõtja, Isamaa liige Parvel Pruunsild on maksnud Keskerakonnale, Isamaale ja EKRE-le raha selleks, et nad lõhuksid Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni. Pruunsild esitas seepeale Harju maakohtule hagi ja nõudis, et peaminister lükkaks selle väite ühemõtteliselt ümber.